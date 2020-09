US-Open-Finale Das Beste zum Schluss? Zverev fordert Thiem

Die Deutsche Presse-Agentur blickt auf das Finale der US Open 2020 am Sonntag (22.00 Uhr MESZ/Eurosport): auf die bisherigen deutschen Grand-Slam-Finalisten, die Bilanz zwischen Zverev und Dominic Thiem, deren Wege ins Endspiel und darauf, was Experten und Ex-Profis sagen.