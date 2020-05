US-Luftfahrtriese Boeing treibt 25 Milliarden Dollar auf - keine Staatshilfen

Die Corona-Pandemie und das Debakel rund um den Unglücksflieger 737 Max haben Boeing im ersten Quartal tief in die roten Zahlen gebracht. Unterm Strich fiel ein Verlust von 641 Millionen Dollar an. Der Umsatz sank um 26 Prozent auf 16,9 Milliarden Dollar. Boeing will in der Krise rund zehn Prozent seiner Stellen abbauen. Besonders stark trifft es die Verkehrsflugzeugsparte mit der 737 Max. Insgesamt hatte der Konzern zuletzt rund 160.000 Mitarbeiter.