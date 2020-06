US-Kontingent in Deutschland Ex-General: USA würden sich mit Truppenabzug schwächen

Er registriere in Washington einen Mangel an Anerkennung und Verständnis für Verbündete und warum amerikanische Soldaten in Deutschland stationiert seien. Zudem sei die Trump-Administration zu hart in öffentlichen Aussagen. "Ich höre manchmal mehr Kritik an Deutschland als an Nordkorea oder dem Kreml. Ich denke, das hilft nicht und ist falsch", sagte der heutige Experte der Washingtoner Denkfabrik Center for European Policy Analysis (CEPA).