US-Kapitol Polizei für mögliche Gewalt bei Pro-Trump-Demo gerüstet

Einschulung in Großbottwar

Stolze ABC-Schützen mit vollen Schultüten

Am Donnerstag wurden die Erstklässler und Erstklässlerinnen in Großbottwar eingeschult. Die schöne Feier an diesem aufregenden Tag machte die Mädchen und Jungen neugierig auf den neuen Lebensabschnitt.