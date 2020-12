US-Kabinett Joe Biden will Xavier Becerra zum Gesundheitsminister machen

Dem Gesundheitsministerium kommt in der Corona-Pandemie eine besondere Bedeutung zu. Die Johns-Hopkins-Universität hatte am Samstag am dritten Tag in Folge einen neuen Höchstwert bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen gemeldet. Binnen 24 Stunden wurden mehr als 230.000 neue Ansteckungen registriert.