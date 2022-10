US-Justiz Sexuelle Übergriffe: Prozess gegen Kevin Spacey beginnt

New York - Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey steht seit Donnerstag wegen angeblicher sexueller Übergriffe in New York vor Gericht. Zum Auftakt des Zivilverfahrens gegen den 63-jährigen ehemaligen Star der Serie "House of Cards" wurden die zwölf Geschworenen vereidigt, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.