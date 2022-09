US-Demokratin Pelosi verurteilt in Armenien Angriff Aserbaidschans

Eriwan - Wenige Tage nach dem Angriff Aserbaidschans auf Armenien hat die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, bei einem Besuch in der armenischen Hauptstadt die Tat verurteilt. Sie sprach in Eriwan von einem illegalen und tödlichen Angriff. "Amerika steht an der Seite Armeniens und unterstützt seine Sicherheit und Demokratie", betonte die US-Demokratin. Nach offiziellen Angaben Eriwans wurden im Zuge der Attacke 135 armenische Soldaten getötet. Aserbaidschan beklagte mehr als 70 Tote in den eigenen Reihen.