US-Charts Mariah Careys Christmas-Song auf Platz eins

Mariah Carey veröffentlichte "All I Want for Christmas Is You" im Jahr 1994. In dem Jahr schaffte es das Lied laut "Billboard" auf Platz 12 der Radio-Charts. Da der Song nicht als Single herauskam, schaffte er es damals allerdings nicht in die Hot 100. Die beste Platzierung gab es 2018 - der Weihnachts-Klassiker erreichte Platz 3.