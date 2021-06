US-Bundesstaat Arizona Autofahrer erschießt einen Menschen – mehrere Verletzte

In den USA gibt es immer wieder Schusswaffenangriffe mit vielen Toten und Verletzten. Im kalifornischen San Jose feuerte ein Mann Ende Mai in einem Straßenbahn-Depot um sich und tötete neun Menschen. Im April erschoss ein Ex-Mitarbeiter in einem Verteilzentrum des Paketdienstes Fedex in Indianapolis im Bundesstaat Indiana acht Menschen.