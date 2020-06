US-Basketball NBA informiert Teams über Abläufe - Kleber: Pläne zumutbar

Die stärkste Basketball-Liga der Welt will ihre Saison Ende Juli auf dem Gelände in Orlando mit 22 Mannschaften fortsetzen und informierte die Teams am 16. Juni nach Angaben von US-Medien über die Abläufe. So werden die Teams demnach auf drei Hotels verteilt und bekommen jeweils Drei-Stunden-Blöcke für ihre Trainingseinheiten zugeteilt. Geduscht werden darf nur auf dem eigenen Zimmer. Ein ESPN-Reporter berichtete, die NBA gehe in ihrem mehr als 100 Seiten starken Handbuch sogar so weit, Doppel beim Tischtennis in der Freizeit zu verbieten, damit die Spieler Abstand zueinander halten.