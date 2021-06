Urteil zu Marbacher Brandnacht Brandstifter muss neun Jahre in Haft

Nur knapp waren in der Nacht zum 3. Oktober in der Altstadt mehrere Menschen den Flammen entkommen, nachdem der 43-Jährige an gleich drei Orten Feuer gelegt hatte. Mit Benzin, das er sich bei einer Tankstelle besorgt hatte, zündete er zunächst seine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Niklastorstraße an. Später warf er noch zwei selbst gebastelte Molotowcocktails gegen die Eingangstür der Stadtkirche und die Tür des Polizeireviers.