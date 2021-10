Urteil gegen Warschau Erneut Schlappe für Polen

Die EU-Prinzipien werden ausgehöhlt

Über Jahre wurde von Seiten der Union gemahnt und auch gedroht, sie musste aber praktisch tatenlos diesem langsamen Aushöhlen der europäischen Grundprinzipien zusehen. Doch inzwischen scheint Brüssel eine Sprache gefunden zu haben, die auch in Warschau und Budapest verstanden wird. Die EU-Kommission hat die Auszahlung der milliardenschweren Corona-Hilfen für beide Länder gestoppt. Der Grund: die Wiederaufbaumittel sind an die Einhaltung von EU-Recht geknüpft worden. Aus ersichtlichem Grund fordern Warschau und Budapest, dass eine entsprechende „Konditionalitätsregelung“ wieder abgeschafft wird. Das wäre ein großer Fehler. Denn es scheint ein sehr effektiver Weg, den Regierungen in Polen und auch in Ungarn deutlich zu machen, dass der Vorrang des Europarechts nicht verhandelbar ist, denn ein „Europa à la carte“ kann nicht funktionieren.