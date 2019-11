Ursula von der Leyen ist neue EU-Kommissionschefin Endlich oben angekommen

Mehrheiten zu finden wird aber deutlich schwerer als in der vergangenen Wahlperiode. Damals stellten Sozialisten und Christdemokraten mehr als die Hälfte der Abgeordneten – und Martin Schulz (SPD) und Manfred Weber (CSU) sorgten häufig dafür, dass die Kommission mit ihren Vorschlägen nicht baden ging. Jetzt sind die beiden größten Fraktionen auch noch auf die Stimmen der Liberalen angewiesen. „Wir leben in einem neuen Parlament“, warnt EVP-Fraktionschef Weber. „Das gelingt nur, wenn die drei Fraktionen zusammenbleiben.“ Es zeichnet sich ab, dass von der Leyens Chancen auf Mehrheiten im Europaparlament gestiegen sind.

Konter gegen Macron

Im Juli galt sie vielen noch als zweite Wahl. Die Abgeordneten hätten lieber einen Kommissionspräsidenten aus ihren eigenen Reihen gewählt und nicht von der Leyen, die unter den Staats- und Regierungschefs ausgekungelt wurde, noch dazu auf Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der aus seiner Geringschätzung für das Europaparlament nie einen Hehl gemacht hat.

Fünf Monate später ist von der Leyen aus Macrons Schatten herausgetreten. Das macht sie bei ihrem Auftritt im Parlament deutlich. Macron hatte beim vergangenen EU-Gipfel mit seinem Veto gegen die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Nord-mazedonien und Albanien die Tür für die beiden Länder zugeschlagen. Von der Leyen kontert: „Unsere Tür bleibt geöffnet.“

Von der Leyen ist geschickt auf die Parlamentarier zugegangen. Als das Parlament drei Kandidaten der Mitgliedstaaten für ihre Kommission durchfallen ließ, kam von ihr kein böses Wort. Sie hat sich nicht eingemischt und das Recht des Parlaments nie infrage gestellt, über die Zusammensetzung der Kommission mitzuentscheiden. Das hat ihr Punkte gebracht: Am Mittag fährt ihre Kommission eine breite Mehrheit von 461 Ja- zu 157 Nein-stimmen ein. EVP, Sozialisten und Liberale haben weitgehend für sie gestimmt. Die Grünen haben sich enthalten.

Von der Leyens „Super-Kommissare“

Von der Leyen versucht bereits jetzt, parlamentarische Mehrheiten zu sichern. Sie will in jeder Sitzungswoche des Parlaments einen informellen Koalitionsausschuss abhalten. Teilnehmen werden außer ihr selbst und den Fraktionschefs von Sozialisten, Christdemokraten und Liberalen die drei Super-Kommissare: der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans (Schwerpunkt Klimaschutz), die dänische Liberale Margrethe Vestager (Schwerpunkt Digitalisierung) und der lettische Christdemokrat Valdis Dombrovskis (Schwerpunkt Wirtschaft und Soziales). Am Sonntag zieht von der Leyen in den Präsidententrakt im Berlaymont-Gebäude. Sie pflegt immer noch ihr Image der asketisch Disziplinierten. Sie trinkt keinen Alkohol, verzichtet auf Zucker, genehmigt sich höchstens einen Latte macchiato. Nach ihren Wünschen hat die Verwaltung im Kommissionsgebäude ein kleines Apartment eingerichtet, in dem sie nächtigt, wenn sie in Brüssel ist.

Ganz so hatte sie es bereits in Berlin gehalten. Während der Arbeitswoche wird von der Leyen in einer klosterartigen Zelle nahe der Schaltzentrale der Macht ihre knappe Zeit der Erholung verbringen. Das Signal ist klar: Sie konzentriert sich voll auf ihre Aufgabe. Sie gönnt sich selbst keine Distanz, auch keine räumliche – zwischen der Sphäre der Besprechungen, dem Aktenstudium und der Nachtruhe.