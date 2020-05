Ursache für Brand in Jugendwohnheim gefunden Glimmende Zigarette löste Brand aus

Insgesamt sieben leicht verletzte Personen und rund 500 000 Euro Schaden sind die Bilanz des Brandes am Freitagnachmittag in dem betreuten Jugendwohnheim für unbegleitete minderjährige Geflüchtete in der Raiffeisenstraße in Murr. Das teilt die Polizeidirektion Ludwigsburg jetzt mit. Nach bisherigen Erkenntnissen schlief ein 21-jähriger Bewohner mit einer glimmenden Zigarette in seinem Zimmer ein. Durch die herunterfallende Zigarette geriet die Matratze in Brand, das Feuer griff auf das Inventar über.