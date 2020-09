Urlaubszeit und Coronavirus Weniger infizierte Reiserückkehrer

„Durch konsequente Prävention und frühzeitige Fallfindung können Übertragungen und Folgefälle stark reduziert werden“, schreibt das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem aktuellen Lagebericht. Nicht zuletzt wegen der Testpflicht für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten wurden viele Infektionen erkannt – und so vermutlich verhindert, dass die Infizierten das Virus in Deutschland weiterverbreiten.