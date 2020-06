Urlaubsnöte bei Eltern Es bleibt bei den drei Wochen Kindergartenferien im August

Marbach/Steinheim - Nicht nur an den Grundschulen wird am Montag wieder in eine Art Regelbetrieb gestartet. Auch die Kindertageseinrichtungen stehen in den Startlöchern. Und zwar, was die Öffnungszeiten angeht, weitestgehend normal, wie die Erste Beigeordnete der Stadt Marbach, Franziska Wunschik, im Gespräch mit unserer Zeitung betont. Die Leitungen der Einrichtungen hätten, lobt Wunschik, hervorragende Arbeit geleistet und Konzepte erstellt. „Dazu gehören Antworten auf Fragen, welche Türen als Eingang genutzt werden, oder das Anbringen von Markierungen im Eingangsbereich, damit beim Abgeben und Abholen der Kinder keine Schlangen entstehen“, so Wunschik. Im Ü3-Ganztagesbereich werden an den städtischen Einrichtungen ab Montag Betreuungszeiten von 7 bis 17 Uhr abgedeckt. In den Kindergärten Pusteblume und Südstern wird sechs Stunden lang betreut, in der Einrichtung „Im Gässle“ in Rielingshausen kann in zwei Wochen wieder durchgestartet werden, bis dahin gibt es freitags einen Engpass. In den Containern in der Backnanger Straße läuft es ohne Einschränkungen. Anders sieht es im U3-Bereich der städtischen Einrichtungen aus. Da bleibe es beim aktuellen Stand, so Franziska Wunschik. „Mehr geht da momentan nicht.“