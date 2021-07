Urlaub unter der Sonne Wo es im Dezember schön warm ist

Costa Rica

Das kleine Land in Mittelamerika ist zwar längst kein Geheimtipp mehr, dennoch ist es eine Reise wert. Vor allem wenn in Mitteleuropa die Temperaturen unter Null fallen, kann ein Urlaub in dem naturgeprägten Land zwischen Karibik- und Pazifikküste die Seele wärmen. Im Dezember ist in Costa Rica Trockenzeit, starke Regenfälle wie im Sommer sind dann nicht zu erwarten. So lassen sich bei über 20 Grad tropische Strände, Küsten, die Nebel- und Regenwälder und die Vulkane des Mittelmeerstaates entdecken.