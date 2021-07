Urlaub in Spanien Spanien erlebt gerade den Beginn der fünften Welle

Mehr Infizierte, aber viel weniger Patienten im Krankenhaus

Weil sich in den vergangenen zwei Wochen aber vor allem junge Leute angesteckt haben, denen das Virus gewöhnlich weniger antut als älteren, leeren sich zugleich die spanischen Krankenhäuser von Covid-Patienten. Am vergangenen Wochenende gab es einen kleinen Hügel, aber die Tendenz ist soweit eindeutig: Am Freitag vor zwei Wochen lagen noch 2856 Covid-Patienten in einem Krankenhausbett, 793 davon auf der Intensivstation. An diesem Donnerstag waren es 2357 Patienten, davon 584 in der Intensivpflege: Somit sind gut 1,9 Prozent sämtlicher Betten und knapp 6,4 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt. Spaniens Gesundheitssystem ist sehr weit weg vom Kollaps, so wie es ihn im Frühjahr vergangenen Jahres erlebte.