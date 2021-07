Urlaub in Coronazeiten Bundesregierung diskutiert neue Einreiseregeln

Berlin - Die Bundesregierung will noch während der Urlaubssaison die Regeln für das Einreisen nach Deutschland verändern. Derzeit wird diskutiert, dass – wie zurzeit bei Flugreisen – künftig jeder Einreisende einen Nachweis über Genesung, Impfung oder Testung auf Verlangen vorzeigen muss. Das wurde am Dienstag aus Regierungskreisen bekannt. Zudem soll auch die Kategorie des einfachen Risikogebiets entfallen. Das würde vor allem für vollständig geimpfte Personen das Reisen einfacher machen. Die neue Verordnung solle Anfang August in Kraft treten. Derzeit liefen Abstimmungen zwischen den Ministerien und mit den Ländern.