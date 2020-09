Urlaub daheim in Marbach und Umgebung Muntere Radtour im Geiste Schillers

Mit einem Kenner an einem solchen Ort ins 18. und 19 Jahrhundert und in das Leben Schillers in Stuttgart, Mannheim, Weimar, Jena und anderen Orten einzutauchen, beflügelt die eigene Fantasie. Lässt Fragen stellen – Birger Laing beantwortet sie gerne, spinnt den Faden weiter, erzählt neue Geschichten. Die Zeit verfliegt, und doch muss es weitergehen. „Meistens sind die Gruppen mit etwa zehn Personen vertreten“, berichtet er. Stadtspaziergänge durch Stuttgart oder Ludwigsburg würden gebucht, aber auch die Radtouren, mit denen sich Betriebe einen Ausflug gönnten. „Ich hatte auch schon mal eine Gruppe Techniker und war überrascht, wie viel Spaß die hatten.“

Ernster wird es am Gefängnis Hohenasperg, in das der Herzog Carl Eugen auch den bekannten Dichter Christian Friedrich Daniel Schubart zehn lange Jahre einsperrte, nachdem ihn ein Freund bei Blaubeuren in eine Falle gelockte und den Schergen des Herzogs ausgeliefert hatte. Wir drei Radfahrer denken an die lange Zeit und tiefer Respekt erfüllt uns beim Gedanken, wie viel Schubart und andere Kämpfer für Demokratie und Freiheit riskieren. „Zehn Jahre erscheinen uns lang“, sagt Laing, „aber manche Gefangene in der Türkei sitzen auch schon seit 1000 Tagen ein.“ Wir fühlen uns ohnmächtig, sind uns aber einig: Wichtig ist, dass man über Amnesty International die Gefängnisbetreiber daran erinnere, dass diese Schicksale nicht vergessen werden.

Durch enge Gassen der Barockstadt geht es zum Marktplatz. Hier ist gewissermaßen das geografische Epizentrum schwäbischer Dichterexistenzen. Eduard Mörike, Justinus Kerner, David Friedrich Strauß – und ganz nebenbei zeigt Laing im Vorüberfahren auf ein Haus am Schillerplatz, in dem die Geschwister Scholl eine Zeit lang lebten. Nach einer Tasse Kaffee geht es schon zurück. Die Tour endet auf der Marbacher Schillerhöhe – und es ist schön zu sehen, was im Namen der dichterischen und gedanklichen Freiheit dort alles entstanden ist. Fazit: Eine literarische Fahrradtour am Neckar bei Marbach lässt Geschichte lebendig werden – und ist eine Reise wert.