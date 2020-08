„Urlaub daheim“: Hessigheimer Felsen Klettern mit Aussicht

An diesem heißen Tag ist aber zum Glück nur wenig los. Wir wandern wieder nach unten und legen die Klettergurte an. Doch wie ging das noch mal mit dem Seil? René zeigt uns den Achterknoten und checkt ein letztes Mal meine Ausrüstung und ich die seine – immerhin wird er mich sichern. Dann geht es los. Aber wie nur? In der Halle gibt es viele bunte Griffe an den Wänden, die sagen auch dem blutigsten Anfänger ganz eindeutig: Hier kannst du dich festhalten. An einer Naturwand ist das anders. René scherzt: „Nimm die braunen Griffe!“ Ich versuche mein Glück und halte mich mutig an einem kleinen Felsvorsprung fest, greife in Löcher und halte mich an allem fest, was ich kriegen kann. Und bleibe durch Sicherung, gutes Zureden und tolle Tipps von René an der Wand und schaffe den Aufstieg bis ganz nach oben. Hinunter geht es vergleichsweise einfach, wenn man sich traut, sich ins Seil zu legen. Aber auch das schaffe ich. „Runter kommen sie immer“, kommentiert René trocken.