Urlaub auf Mallorca Zwei Mal Frühstück auf Mallorca – einmal luxuriös, einmal typisch deutsch

Nach Lamm und Fisch bietet sich dringend ein kleiner Spaziergang ins kühle Innere an. Dort hängt das Porträt einer jungen Frau. 1997 starb Nicole Penrod im Alter von 18 Jahren bei einem Autounfall. Ein Jahr später beschloss ihr Vater Jack laut der Firmenstory „das Leben seiner Tochter zu feiern, indem er kurz darauf Nikki-Beach gründete“. Heute gibt es Clubs in Miami Beach oder Saint Tropez, auf Ibiza oder Koh Samui (Thailand). Der Ableger in Magaluf hat am 30. Juni sein Zehnjähriges mit einer Party ganz in Weiß gefeiert. Michael Bohrmann feiert lieber Karneval. Der Düsseldorfer führt mit seiner Frau Felicitas seit 18 Jahren das Deutsche Eck an der Playa de Palma im Osten der Inselhauptstadt. Michael und „Feli“ genießen bei ihren Stammgästen Kultstatus. Die kommen schon morgens kurz vor neun zum Frühstück im Ecklokal direkt an der Bierstraße vorbei. Für schmale 13,50 Euro gibt es hier die Version „Deutsches Eck Exklusiv“ mit Filterkaffee oder Tee satt, vier selbst gebackenen Brötchen samt viermal Butter, Wurst, Käse, Lachs, Honig, Nutella, Marmelade, einem gekochten Ei, einem Glas O-Saft und einem Glas Sekt.