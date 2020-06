Urlaub an der Nordsee Grandioses, gefährliches Wattenmeer

Wie zuletzt am 10. Juni an der Elbmündung bei Neufeld in Schleswig-Holstein: Nur dank ihrer Handy-Taschenlampen und eines privaten Rettungshubschraubers haben drei bis zur Brust im Watt versunkene Männer bei Dunkelheit vor dem Ertrinken bewahrt werden können. Das Trio war mit seinem Boot havariert und hatte versucht zu Fuß an Land zu kommen. Dabei versanken die Männer im Schlick und konnten sich selbstständig nicht mehr befreien.