Urheberrecht bedroht Google-Vorschau Nur noch Überschriften und Briefmarken

Stuttgart - Seit Jahren schwelt ein Streit um die Verwendung von Presseinhalten in Suchmaschinen: Google und Co. zeigen in ihren Vorschauen Bilder und Textauszüge an und machen damit Umsatz, an dem sie die Verlage nicht beteiligen. Das könnte sich nun im Zuge der europäischen Urheberrechtsreform ändern: Das Bundesjustizministerium arbeitet derzeit daran, das darin enthaltene einer Leistungsschutzrecht für Presseverleger umzusetzen, wie „Die Zeit“ berichtet. Die Verlage dürften dann künftig Geld dafür verlangen, dass ihre Inhalte in Suchmaschinen-Vorschauen angezeigt werden.