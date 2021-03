Ur-Boot Einbaum beschäftigt die Forscher am Bodensee

"Dieser Einbaum ist das älteste Wasserfahrzeug aus dem Bodensee, das wir bislang kennen", sagte die baden-württembergische Wirtschaftsstaatssekretärin Katrin Schütz (CDU) bei einem Besuch des Ortes, an dem das Boot im Herbst 2018 gefunden worden war. Es sei aber ein Rätsel, warum der Einbaum an dieser Stelle im See versunken sei. Vorsichtig soll das auch als Ur-Boot bekannte Relikt vergangener Zeiten geborgen werden und dann in jahrelanger Feinarbeit restauriert und konserviert werden.