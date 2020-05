Update zum Unfall auf der B 10 bei Korntal Opel kollidiert mit Harley-Davidson

Am Samstagnachmittag gegen 12.15 Uhr ereignete sich auf der B 10 zwischen den Anschlussstellen Münchingen-Nord und Münchingen ein schwerer Unfall. Jetzt liegen genauere Informationen der Polizei vor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 36-jähriger Honda-Fahrer die B10 in Fahrtrichtung Stuttgart und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Eine dahinterfahrende 37-jährige Opel-Fahrerin erkannte dies, bremste ab und versuchte mit ihrem Pkw nach links auszuweichen. Eine weitere hinter ihm fahrende 49-jährige Pkw-Fahrerin eines Renault erkannte dies zu spät und fuhr auf den Opel Corsa auf. Dieser wurde wiederum auf den Honda geschoben.