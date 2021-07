Unwetter über Nordrhein-Westfalen „Straßen sind überflutet, Autos wurden weggespült“

Dortmund/Duisburg - Über Nordrhein-Westfalen sind am Sonntag zum Teil heftige Gewitter hinweggezogen. Vor allem im Ruhrgebiet waren die Feuerwehren mancherorts im Dauereinsatz. In Fröndenberg bei Unna wurde die Feuerwehr nach Angaben einer Sprecherin 260 Mal alarmiert: „Straßen sind überflutet, Keller vollgelaufen, Autos wurden weggespült.“ Auch im Raum Dortmund kam es durch Starkregen zu Überflutungen auf Straßen, Keller und Gullys liefen voll. Durch einen Blitzeinschlag geriet dort der Dachstuhl eines Hauses in Brand.