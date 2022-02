Unwetter Tropensturm bedroht erneut Afrikas Ostküste - ein Toter

Laut dem nationalen Wetterdienst dürfte er am späten Samstagabend nahe der Mananjary-Region auf Land treffen. Hilfsorganisationen befürchten eine Schneise der Verwüstung in Regionen, in denen die Menschen noch immer unter den verheerenden Zerstörungen des vorangegangenen Sturms leiden. Auf der Insel Mauritius kam nach Angaben des UN-Nothilfebüros (OCHA) mindestens ein Mensch ums Leben.