Unwetter Südosten Australiens erneut von Überschwemmungen betroffen

10.000 haushalte in Melbourne ohne Strom

In Victoria riefen die Behörden Menschen in niedergelegenen Gebieten auf, sich in höhere Lagen zu begeben. In der Millionenmetropole Melbourne, der Hauptstadt von Victoria, waren laut AAP in der Nacht fast 10.000 Haushalte ohne Strom. Auf Fotos waren Autos zu sehen, die bis zur Motorhaube im Wasser standen. Der Regierungschef von Victoria, Daniel Andrews, rief die Menschen auf, kein Auto zu fahren oder durch das Hochwasser zu laufen. In Teilen von New South Wales rief der Katastrophenschutz ebenfalls auf, Häuser in besonders gefährdeten Gebieten bis zu einer bestimmten Uhrzeit zu verlassen. Die Regenfront sollte demnach mindestens bis Freitag anhalten.