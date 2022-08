Unwetter Schwere Überschwemmungen in Texas

In einem Vorort war am Montag eine Frau tot in ihrem Auto gefunden worden, das auf einer Straßenbrücke stand, berichtete die "Dallas Morning News". Er hoffe, dass sie nicht noch mehr Leben durch das Hochwasser verlieren, sagte Richter Jenkins der Zeitung. Er appellierte an die Bevölkerung, kein Risiko einzugehen: "Kehrt um, ertrinkt nicht. Es reicht eine kleine Menge Wasser, um euer Auto zu bewegen."