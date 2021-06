Unwetter am Montagabend Feuerwehr im Dauereinsatz

Marbach - Umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller, wegzuräumendes Geröll – es war „das volle Programm“, wie es Feuerwehr und Polizei unisono beschreiben. Das Unwetter, welches am Montagabend über die Region zog, hat die Menschen in Atem gehalten, auch in Marbach und dem Bottwartal. Wobei Marbach selbst noch verhältnismäßig glimpflich davongekommen ist. Schlimmer sah es da schon in Steinheim oder Mundelsheim aus. Die Feuerwehr der Schillerstadt hatte innerhalb von zwei bis drei Stunden mehr als 30 Einsätze zu fahren, auch die anderen Wachen waren im Dauereinsatz. So wurde die Affalterbacher Feuerwehr ab etwa 21 Uhr neunmal gerufen. Nach einem Blitzeinschlag in einen Baukran auf der Baustelle eines Wohnhauses konnte keine Gefahr und kein Schaden festgestellt werden, an zahlreichen Stellen wurden umherfliegende Äste oder Gegenstände von der Fahrbahn beseitigt. Insgesamt waren hier 32 Einsatzkräfte und vier Fahrzeuge bis 23 Uhr im Einsatz.