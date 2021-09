Unverpackt-Laden in Steinheim Einkaufserlebnis ohne Verpackungsmüll

Dreimal pro Woche wird ein Mittagsessen angeboten

Dafür gibt es dreimal in der Woche ein Mittagessen. Wer will, kann vegetarisch oder vegan essen. Für den Schwung in den Tag gibt es Kaffee oder Tee mit selbst gebackenem Kuchen. Und als gebe das nicht schon viel Raum für interessante Gespräche: Ab und an gibt es Food Tastings, also die Chance, etwas Neues zu verkosten. Dazu Kultur von Lesungen bis hin zu Fotoshootings mit einem Profifotografen. Was andere Kommunen nach dem Verschwinden der letzten Läden mühsam mit viel ehrenamtlichem Engagement wieder anzusiedeln versuchen: die Urmenschstadt hat es schon jetzt: Einen Platz für alles, was die Menschen täglich brauchen – bis hin zu den mindestens ebenso wichtigen sozialen Kontakten mit anderen Menschen in Steinheim.

„Es war ein richtig schönes Fest“, stellte Alexander Fischer am Abend fest. „Wir hatten schon über 80 Kunden und sehr viele Besucher. Und wir sind mega stolz auf unsere Kinder Romy und Moritz, die den Popcornstand ganz alleine geschmissen haben“, freuen sich die Eltern über den gelungenen Start.