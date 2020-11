Unverpackt-Laden in Benningen eröffnet Der Heimathafen ist angekommen

Benningen - Heimathafen heißt der Unverpackt-Laden von Maya und Ralf Esch. Am Dienstag haben die beiden erstmals die Türen für Kunden geöffnet und sich über ein „gutes Feedback“, so Ralf Esch, gefreut. Am Freitag kam der Benninger Bürgermeister Klaus Warthon zum Willkommensbesuch. Er sei dankbar, dass für den bisherigen Optikerladen am Dengelberg so schnell ein Nachfolger gefunden worden sei, und hoffe, „dass die Kunden den Unverpackt-Laden gut annehmen“.