Unverpackt-Laden für Steinheim Kein Abfall, aber viele Begegnungen

Die Familie strebt auf jeden Fall an, das Geschäft zu einer Begegnungsstätte zu machen. So kann sich Alexander Fischer vorstellen, abends auch mal einen DJ einzuladen, der den Einkauf mit Musik unterlegt. „So etwas gibt es in Großstädten wie Hamburg oder Berlin. Man müsste schauen, ob das auch in Steinheim funktioniert“, sagt Alexander Fischer, der zudem den Crossover-Gedanken hochhalten möchte. Zum Beispiel in der Form, dass jemand zeitweilig fair gehandelte Textilien oder ein ganz spezielles regionales Produkt in dem Laden anbietet.