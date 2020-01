Unterwelt von New York Matt Damon dreht Cop-Thriller mit Regisseur James Mangold

Die gleichnamige Bestseller-Vorlage von US-Autor Don Winslow (dt. Titel "Corruption") führt in die Unterwelt von New York mit Drogen, Mord und organisiertem Verbrechen. Damon übernimmt die Rolle eines hochrangigen Cops, der in einen Korruptionsskandal verwickelt ist. Eine ähnliche Figur spielte Damon 2006 in Martin Scorseses Thriller "Departed – Unter Feinden". Über einen Drehstart von "The Force" wurde zunächst nichts bekannt.