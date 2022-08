Unterwegs mit Waldmaus Wusel Erlebnistour im Marbacher Hardtwald

Entstanden ist die Idee zu Waldmaus Wusel und einem Erlebnispfad in der Corona-Zeit, berichtete Jürgen Weis: „Wir konnten in der Waldpädagogik keine Führungen mehr anbieten, also war uns klar, dass ein Ersatz her musste, bei dem Familien auf eigene Faust losgehen können.“ Und Julian Seybold ergänzt: „Der Wald soll mit den Sinnen erfahren werden.“

Anders als der Hardy-Pfad keine dauerhafte Einrichtung

Weis sagt, der Hardtwald habe sich dafür besonders angeboten. „Wir haben zwar den Hardy-Pfad als feste Einrichtung zwischen Kleinbottwar und Großbottwar, aber der Hardtwald deckt ja ein großes Gebiet an der Kreisgrenze ab, und so haben auch Erdmannhausen und Rielingshausen etwas direkt vor ihrer Haustür.“

Verschiedene Kollegen aus dem Forstamt hätten die Ideen zu den einzelnen Stationen entwickelt und sie auch praktisch umgesetzt, die Federführung habe Katharina Gassen gehabt, erzählt Seybold. Und ganz offenkundig sind sie dabei mit viel Liebe zu Werke gegangen, wie nicht nur die große hölzerne Waldmaus zeigt, mit der man die Größenverhältnisse verschiedener Tiere markieren kann. Selbst der ehemalige Waldspielplatz am Römersträßle, dessen Spielgeräte altersbedingt nach und nach abgebaut werden mussten, wurde vom Landkreis mit dem Aufbau des neuen Walderlebnispfades wieder ein wenig aufgepeppt. Nun kann man unter Wusels Anleitung „federleicht einen Baumstamm entlang balancieren.“ Und trotz leerer Stadtkassen sei der Waldspielplatz keinesfalls in Vergessenheit geraten, versicherte Franziska Wunschik: „Er ist in unserer Spielplatzkonzeption enthalten und soll reaktiviert werden.“ So wird es auch künftig wieder Spiel und Spaß im Wald geben, wenn Wusel schon längst ihr Köfferchen gepackt hat und weitergezogen ist.