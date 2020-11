Unterwegs in Benningen 84-Jähriger muss gestoppt werden

Benningen - Das Polizeirevier Marbach sucht Zeugen, die am Montag gegen 17.20 Uhr die unsichere Fahrweise eines 84 Jahre alten Opel-Lenkers in Benningen beobachtet haben. Der Senior war zunächst in der Ludwigsburger Straße unterwegs und touchierte den Kreisverkehr, als er in die Lange Straße weiterfahren wollte.