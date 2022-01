Untersuchungssausschuss Kapitol-Sturm: Gremium will Aussage von Trump-Vertrautem

Biden will sich am Donnerstag im Kapitol zu den Ereignissen des vergangenen Jahres äußern, im Parlament sind zudem mehrere Gedenkveranstaltungen geplant. Trump wiederum hatte angekündigt, aus dem Anlass eine Pressekonferenz am Jahrestag in Florida zu geben - sagte diese jedoch wieder ab. Stattdessen erklärte Trump nun, er werde bei seiner nächsten Großveranstaltung am 15. Januar in Arizona über viele der wichtigen Themen sprechen.

