Unterstützung in der Krise Südkorea mit Milliardenprogramm für kleine Unternehmen

Wichtigster Zweck sei es, ausreichend Finanzhilfen für kleine und mittlere Unternehmen, Kleinhändler und Selbstständige zur Verfügung zu stellen, um diese vor einer Insolvenz zu bewahren, sagte Moon am Donnerstag in Seoul bei der ersten Sitzung eines wegen der Krise geschaffenen "Notfall-Wirtschaftsrats". Das Programm zur Stabilisierung der Existenzgrundlage der Menschen sei "beispiellos in seiner Größe und Ausrichtung" wurde Moon von seinem Büro zitiert.