Unterstützung für Marbacher Geschäftsleute Hilfspaket soll kommen

Marbach - Die Lage bei Einzelhändlern und Gastronomen spitzt sich durch jeden weiteren Tag, an dem sie nicht öffnen können, weiter zu – so auch in Marbach. „Die Anspannung ist unglaublich. Die Existenzen sind immer mehr bedroht“, sagt Bürgermeister Jan Trost. Zusammen mit Vertretern der Interessengemeinschaft der Selbstständigen (IGS), des Stadtmarketing Vereins (SSM) sowie einzelnen Gastronomen und Einzelhändlern hat Trost deshalb vor Kurzem in einem Gespräch nach Lösungen gesucht. Konkret etwas zusagen konnte er dabei zwar nicht. Aber es wurde klar: Es muss etwas passieren. Der Gemeinderat wird deshalb in seiner kommenden Sitzung darüber beraten, welche Hilfspakete man schnüren kann. Von finanzieller Unterstützung – wie es sie etwa in Ludwigsburg gibt – oder einer neuen Kommunikationsplattform stünde alles im Raum, so der Rathauschef.