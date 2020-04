Unterstützung für den lokalen Handel Chance nutzen

Apropos Eis. So sehr ich hinter den aktuellen Regelungen stehe, so unsinnig habe ich das Verbot, des Eis-Lieferservices empfunden. Ich kann mir eine Pizza oder ein anderes warmes Gericht liefern lassen, aber kein Eis? Ich kann mich auf dem Wochenmarkt mit dem erforderlichen Abstand in eine Schlange stellen, aber für ein Eis anstellen in eine Schlange im Freien kann ich mich nicht? Mal ganz abgesehen von der unterschiedlichen Handhabung in den Kommunen. Bei den einen stand das Ordnungsamt vor der Tür, bei den anderen wurde ein Auge zugedrückt? Sorry, aber das mag verstehen wer will. Glücklicherweise hat sich das Blatt zum Guten gewendet, denn am Donnerstagabend gab das Wirtschaftsministerium grünes Licht für einen Eis-Liefer- und Abholservice. Damit werden vor allem die Eismacher belohnt, die Geld investiert und alles in Bewegung gesetzt hatten, um diesen Service leisten zu können.