Unterstützung durch die Stadt Marbach Nachbarschaftshilfe vermittelt Corona-Impftermine

Marbach - Die Stadt Marbach hat alle Bürger ab 80 Jahren angeschrieben und ihnen Unterstützung bei der Koordination eines Impftermins gegen das Coronavirus angeboten. Noch im Januar sollen in den beiden Impfzentren in Ludwigsburg Impfungen vorgenommen werden. „Nachdem einige ältere Bürger an mich herangetreten sind und nicht wussten, wie sie an einen Impftermin kommen sollen, sehe ich es als selbstverständlich an, dass wir uns seitens der Stadt der Sache annehmen“, bekräftigt Bürgermeister Jan Trost. Die Terminvergabe, die online oder telefonisch erfolgt, gestaltet sich recht komplex.