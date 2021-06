Unterschriftenaktion im Bottwartal 619 Stimmen gegen den Aquädukt-Abriss

Gravierender Eingriff in die Artenvielfalt

Bei der Übergabe zeigten die Initiatoren der Aktion auch Fotos von Tierarten, die in dem Stück wilder Natur leben, in dem nach bisheriger Planung schwereres Gerät die Aquädukt-Anlage beseitigen soll, um eine Durchlässigkeit für Fische zur Quelle zu schaffen. Und sie machten im Gespräch deutlich: Es sei gut und richtig, sich um den Hochwasserschutz zu kümmern und einen Ausgleich für den dortigen Eingriff in die Landschaft zu schaffen. „Die angedachte Maßnahme halten wir aber für ungeeignet und sogar schädlich“, sagte der BUND-Regionalgeschäftsführer für Heilbronn-Franken, Gottfried May-Stürmer. Aus drei Gründen: Es sei ein gravierender Eingriff in einen „Hotspot der Artenvielfalt“, es werde ein in der Region einzigartiges Kulturdenkmal beseitigt, und das Ziel der Durchlässigkeit bis zur Quelle sei „Makulatur“. Denn wenige hundert Meter entfernt folgt bereits das nächste Wehr.