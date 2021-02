Unterschiede bei Coronahilfen für Künstler Wer im Süden lebt, hat Glück

Stuttgart - Lange gab es nur ein Ziel: Berlin. In Zeiten von Corona stellt sich die Standortfrage auf neue Weise. Denn wie Künstlerinnen und Künstler finanziell durch die Krise kommen, hängt stark von ihrem Standort ab. Gut, wer in Baden-Württemberg oder Bayern lebt. Denn hier mögen Mieten und Lebenshaltungskosten hoch sein, die Künstlerschaft wurde bisher besser versorgt als etwa in Ostdeutschland. Besonders hart wirkt sich Corona für die Künstler in Sachsen-Anhalt aus, die Soforthilfe von 400 Euro beantragen. 917 Anträge wurden genehmigt, dann war das Geld verbraucht.