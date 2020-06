Unterricht in Corona-Zeiten Karliczek: Normaler Schulbetrieb nach Ferien nicht gesichert

Unterdessen lockert eine Reihe von Bundesländern bezüglich Schulen und Kitas in der kommenden Woche ihre Corona-Regeln. In Berlin und Niedersachsen können ab Montag beispielsweise alle Kinder wieder in eine Kita gehen. Und auch alle Grundschüler in Hessen und Bremen bekommen dann wieder einen Präsenzunterricht. Trotzdem gelten weiterhin Einschränkungen. In der Hansestadt werden die Schüler erstmal nur in vier Unterrichtsstunden an vier Tagen in der Woche unterrichtet. Für Hessen gelten vier Stunden Unterricht pro Tag für die Klassen eins und zwei und fünf für die Klassen drei und vier.