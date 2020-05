Unterricht für Viertklässler im Bottwartal Es kehrt wieder Leben an den Grundschulen ein

Eine Bewegungspause unter Anleitung hat es in der Schule an der Bottwar in Kleinbottwar

gegeben. Die lief ebenso wie der Unterricht selbst „reibungslos“ ab, so Rektorin Manuela Schätzler: „Die Eltern haben hier tolle Vorarbeit geleistet.“ Die Schüler hätten sich sehr gefreut, wieder zum Unterricht kommen zu dürfen, seien aber auch durchweg diszipliniert gewesen. Die Gruppen trafen zeitversetzt ein, und dank zugeteilter Platznummern wusste auch jeder gleich, wo er hinmusste. Damit die halbierten Klassen genug Platz haben, seien die Räume teilweise umgestaltet worden. Nach Schulschluss habe sie einige Kinder nach ihrem Tag gefragt: „Ein Mädchen meinte, es sei schon cool gewesen, aber so wie früher mag sie es mehr.“