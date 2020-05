Unterricht am Marbacher Bildungszentrum Wo sonst Trubel war, ist es jetzt ruhig

Unterrichtet werden die Zehntklässler in den Hauptfächern, die Neuntklässler in Haupt- und Wahlpflichtfächern – und zwar nicht wie sonst 90 Minuten lang, sondern in 105-Minuten-Blöcken. Der Schulgong ist wie am FSG aus. „Pause wird in den Räumen gemacht“, so Benner. Säßen normalerweise 25 Schüler in ihrem Deutschunterricht, ist der Kurs jetzt in zwei Gruppen aufgeteilt. „Und mit einer halben Kapelle kann ich natürlich besser und intensiver arbeiten wie mit der vollen“, sagt Benner. Auch wenn der klassische Frontalunterricht in der Gemeinschaftsschule normalerweise nicht das Mittel der ersten Wahl ist. „Da blutet einem als Lehrer einer Gemeinschaftsschule das Herz, aber im Moment geht es nicht anders.“