Unternehmertag in Stuttgart Unabsehbare Risiken im China-Geschäft

„China keinen Freifahrtschein geben“

Präsident Xi habe ausdrücklich gesagt, er wolle Taiwan bis in die 40er Jahre wieder übernehmen – auch wenn er zunächst wohl nicht geplant hätte, dies mit Gewalt zu machen. Aber Taiwan sei eine der besten Demokratien in Asien; da gebe es nicht mehr die Stimmung, sich einem System Xi zu unterwerfen. Wenn China somit Taiwan angreifen sollte, „dann wird eine sehr starke Reaktion erfolgen“, sagt Heusgen voraus. „Wenn da nicht entsprechend reagiert wird, sieht China dies als Freifahrtschein, dann werden wir auf Dauer in einer chinesischen Weltordnung leben – so muss hart reagiert werden.“