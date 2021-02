Unternehmer-Podcast aus Marbach Großen Unternehmern auf den Zahn fühlen

„Meine Gäste teilen ihre Inhalte und Ideen“, fasst es David Traens zusammen. Die Wege zum Erfolg sind nämlich so vielseitig, wie die Ideen und Persönlichkeiten der Gründer. Die Hauptzielgruppe sind daher auch anderer Entscheider und Unternehmer, die neue Impulse für ihre Arbeit suchen. Fachjargon und Wirtschaftstalk muss aber keiner dabei befürchten: „Mir ist sehr wichtig, dass die Gespräche für Jedermann verständlich sind.“ Sei es nun der Firmenboss oder eine Studentin, die mit ihrer Idee groß hinaus möchte.

Und was hat David Traens selbst nach mittlerweile über 15 Folgen von seinen Gesprächspartnern gelernt? Die Frage nach Arbeitsaufwand und -pensum stellt sich irgendwann nicht mehr: „Die Kreation steht im Vordergrund.“ Außerdem zahlen sich Hartnäckigkeit und die Bereitschaft zu Flexibilität auf dem Weg zum Erfolg aus. Ein Beispiel: Sein Gespräch mit Lena Jüngst, der Erfinderin der „Air up“-Trinkflasche, die Geschmack durch Duft vermittelt: „Sie hat sich so oft anhören müssen, was das für eine Schnapsidee sei!“ Sie sei zum Glück weiter drangeblieben und habe sich unermüdlich für ihre Geschäftsidee eingesetzt – aller Rückschläge zum Trotz. Neben dieser Idee ist auch Bewegung wichtig. Nicht in starren Bahnen denken, sondern auch mal ungewöhnliche Wege gehen. Auch wenn es länger dauert und mühsamer ist. In Frankreich, der Heimat von David Traens, gebe es da ein schönes Sprichwort, das in etwa so lautet: „Ein Depp kommt zu Fuß weiter als ein Schlauer auf dem Stuhl.“