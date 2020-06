Unternehmer Eugen Seitz ist tot Der Fensterpapst der Wohnmobilbranche

Förderer und Tüftler

1998 wird Eugen Seitz für seine Verdienste um die Wirtschaft vom Land Baden-Württemberg ausgezeichnet. In seiner Heimat gilt er auch als Förderer. So stiftet die Unternehmerfamilie mitunter zwei Millionen Euro für den Neubau des Bürgerhauses in Krautheim, das seitdem Eugen-Seitz-Bürgerhaus heißt.